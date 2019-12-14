Сомнолог оценил исследование о вызывающих бессонницу продуктах

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Полина Полетаева
Руководитель Центра медицины сна МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин в беседе с RT оценил исследование колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете, из которого следует, что продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов могут вызывать бессонницу.
Сомнолог оценил исследование о вызывающих бессонницу продуктах
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«Данные продукты относятся к лёгким углеводам. Действительно, механизм очень интересный. В ответ на повышение уровня глюкозы в сыворотке крови повышается уровень инсулина, который также активирует выброску кортизола и адреналина. Эти гормоны как раз отвечают за бодрствование. Поэтому это исследование ещё раз подчёркивает то, что механизмы нарушения сна очень сильно связаны с соматическим здоровьем. И то, что переедание на ночь, которое приводит к повышению глюкозы в крови, является механизмом ухудшения качества сна», — сказал Калинкин.

Сомнолог отметил, что нарушение сна, в свою очередь, «приводит к ухудшению углеводного, белкового и жирового обмена, вплоть до нарушения активности генома».

Ранее учёные назвали вызывающие бессонницу продукты.

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