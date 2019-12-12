Эксперт прокомментировал планы России по созданию центра по обнаружению опасных астероидов

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с радио Sputnik прокомментировал планы России по созданию национального центра по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.

«Сейчас известно примерно о 21 тыс. потенциально опасных для Земли объектов, то есть таких, которые могут столкнуться с Землёй, например, через тысячу лет», — сказал он.

По его словам, масштабно такую работу развернули примерно с 2005 года, после открытия в 2004-м астероида Апофис.

Как отметил Эйсмонт, к настоящему времени можно считать, что крупные астероиды уже известны, то есть их траектории предсказуемы, а размеры оценены.

«То есть эта кампания международного характера имела очень важные результаты, и их мы до сих пор продолжаем получать», — добавил эксперт.

Предполагается, что новая организация позволит осуществлять взаимодействие «Роскосмоса», РАН, МЧС и МИД, а также будет предоставлять информацию и обмениваться данными с другими государствами и международными организациями.

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