В России планируют создать Центр по обнаружению опасных астероидов
«В рамках создания Системы мониторинга и информационного обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве планируется создание Российского Центра малых небесных тел, главной задачей которого будет являться обнаружение и сопровождение небесных тел естественного происхождения, сближающихся с Землей», — сказал он РИА Новости.
Предполагается, что организация позволит осуществлять взаимодействие «Роскосмоса», РАН, МЧС и МИД, а также будет предоставлять информацию и обмениваться данными с другими государствами и международными организациями.
Российские средства наблюдения обнаружили в начале ноября новый астероид, сопоставимый по размеру с челябинским метеоритом.
Астрофизик, ведущий научный сотрудник НИИЯФ МГУ Александр Панов заявил, что астероид не несёт серьёзной опасности.