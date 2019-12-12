В России планируют создать Центр по обнаружению опасных астероидов

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Россия создаст национальный Центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет. Об этом заявил глава информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИМаш Игорь Бакарас.

«В рамках создания Системы мониторинга и информационного обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве планируется создание Российского Центра малых небесных тел, главной задачей которого будет являться обнаружение и сопровождение небесных тел естественного происхождения, сближающихся с Землей», — сказал он РИА Новости.

Предполагается, что организация позволит осуществлять взаимодействие «Роскосмоса», РАН, МЧС и МИД, а также будет предоставлять информацию и обмениваться данными с другими государствами и международными организациями.

Российские средства наблюдения обнаружили в начале ноября новый астероид, сопоставимый по размеру с челябинским метеоритом.

Астрофизик, ведущий научный сотрудник НИИЯФ МГУ Александр Панов заявил, что астероид не несёт серьёзной опасности.

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