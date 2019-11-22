Астрономы обнаружили сравнимый с челябинским метеоритом астероид

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Российские средства наблюдения обнаружили в начале ноября новый астероид, сопоставимый по размеру с челябинским метеоритом. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
Астрономы обнаружили сравнимый с челябинским метеоритом астероид
  • Pixabay

Как отмечается, объект был обнаружен 6 ноября в районе села Передовое Амурской области в интервале наибольшего сближения, при этом минимальное расстояние от центра Земли составило 139 тыс. 410 км.

По итогам анализа небесного тела специалисты Астрономического научного центра установили, что оно сближается с Землёй и находится на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 2,89 года.

Его поперечный размер оценивается в 10—15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года.

8 ноября подтверждающие наблюдения были получены в обсерваториях Great Shefford (Великобритания) и Astronomical Research Observatory, Westfield (США).

В октябре сообщалось о приближении к Земле астероида диаметром от 400 м до 1 км.

Заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в беседе с RT отметил, что астероид и Земля — несопоставимые величины.

По его словам, он никак не может повлиять на планету, поскольку относительно неё «это даже не песчинка, а какая-то молекула, которая останется не замеченной никем, за исключением нескольких наблюдателей».

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