Учёный прокомментировал приближение к Земле астероида

Заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе прокомментировал в беседе с RT приближение к Земле астероида диаметром от 400 м до 1 км.

«С астероидами ситуация такая же, как с автомобилями. Машина причиняет вред только в случае непосредственного столкновения. Если она проехала в метре от вас, вы этого и не заметите. Астероид и Земля — несопоставимые величины. Пролетая мимо нашей планеты, он никак не может на неё повлиять. Потому что с точки зрения Земли это даже не песчинка, а какая-то молекула, которая останется незамеченной, за исключением нескольких наблюдателей. Астероид представляет опасность только в том случае, если он падает на Землю. Сейчас же ситуация совершенно другая и астероид пролетит на колоссальнейшем расстоянии от нашей планеты», — сказал он.

Вибе также отметил, что для астероида диаметр от 400 м до 1 км совершенно типичный.

«Но если бы он столкнулся с Землёй, последствия были бы катастрофическими», — заключил учёный.

Ранее в Центре исследования околоземных объектов NASA сообщили, что астероид диаметром от 400 м до 1 км приблизится к Земле на минимальное расстояние 25 октября.