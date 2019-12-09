Корабль «Прогресс МС-13» пристыковался к МКС
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«Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-13» 9 декабря 2019 года в 13:35 мск успешно пристыковался к МКС. Стыковка корабля осуществлена к стыковочному отсеку «Пирс» (СО1) российского сегмента МКС», — говорится в сообщении.
Уточняется, что корабль доставил на МКС около двух с половиной тонн различных грузов, в числе которых топливо, воздух и оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии.
6 декабря в «Роскосмосе» сообщили о старте ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-13» с космодрома Байконур.