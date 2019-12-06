На Байконуре произведён пуск «Союза-2.1а» с кораблём «Прогресс МС-13»

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Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-13» стартовала с космодрома Байконур, заявили в пресс-службе «Роскосмоса».
На Байконуре произведён пуск «Союза-2.1а» с кораблём «Прогресс МС-13»
  • © «Роскосмос»

«С космодрома Байконур осуществлён пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-13», — говорится в сообщении в Twitter.

Как отмечается, корабль доставит на МКС топливо, воду и другие необходимые грузы.

1 декабря сообщалось, что специалисты приступили к началу сборки «Прогресса МС-13» на Байконуре. 

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