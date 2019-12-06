На Байконуре произведён пуск «Союза-2.1а» с кораблём «Прогресс МС-13»
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«С космодрома Байконур осуществлён пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-13», — говорится в сообщении в Twitter.
Как отмечается, корабль доставит на МКС топливо, воду и другие необходимые грузы.
#ПрогрессМС13: Пуск! 🚀— РОСКОСМОС (@roscosmos) December 6, 2019
С космодрома #Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13». Цель полета — доставка на МКС топлива, воды и других необходимых грузов.
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1 декабря сообщалось, что специалисты приступили к началу сборки «Прогресса МС-13» на Байконуре.