На Байконуре произведён пуск «Союза-2.1а» с кораблём «Прогресс МС-13»

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-13» стартовала с космодрома Байконур, заявили в пресс-службе «Роскосмоса».

«С космодрома Байконур осуществлён пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-13», — говорится в сообщении в Twitter.

Как отмечается, корабль доставит на МКС топливо, воду и другие необходимые грузы.

#ПрогрессМС13: Пуск! 🚀



С космодрома #Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13». Цель полета — доставка на МКС топлива, воды и других необходимых грузов.



Трансляция → https://t.co/ip4MnegEqXpic.twitter.com/dtqh125kp3 — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 6, 2019

1 декабря сообщалось, что специалисты приступили к началу сборки «Прогресса МС-13» на Байконуре.