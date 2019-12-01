Специалисты заявили о начале сборки «Прогресса МС-13» с ракетой «Союз»

Специалисты приступили к началу сборки транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс МС-13» на космодроме Байконур в Казахстане. Об этом сообщили в РКК «Энергия».

«В воскресенье специалисты РКК «Энергия» и профильных предприятий выполнили транспортировку космической головной части с ТГК «Прогресс МС-13» в монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя на площадку 31 для общей сборки ракеты космического назначения», — приводит Интерфакс сообщение. В корпорации отметили, что пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с ТГК «Прогресс МС-13» запланирован на 6 декабря. Ранее стало известно, что грузовой космический корабль «Прогресс МС-12» отстыковался от Международной космической станции (МКС).