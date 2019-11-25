Запуск «Прогресса МС-13» перенесли на 6 декабря

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Запуск российского грузового корабля «Прогресс МС-13» перенесли с 1 декабря на 6 декабря в связи с заменой бортового кабеля. Об этом говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».
Запуск «Прогресса МС-13» перенесли на 6 декабря
  • © Роскосомос

«В связи с необходимостью проведения дополнительных проверок запуск корабля «Прогресс МС-13» перенесён на 6 декабря 2019 года, на 12:34 мск», — заявили в госкорпорации. 

Отмечается, что специалисты РКК «Энергия» во время предполётной подготовки грузового корабля на космодроме Байконур выявили «замечание к бортовому кабелю». В «Роскосмосе» добавили, что «несоответствие было устранено после замены кабеля».

Ранее стало известно, что запуск «Прогресса МС-13» могут перенести.

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