Запуск «Прогресса МС-13» могут перенести из-за выявленных замечаний
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«В ходе работ на космодроме Байконур по подготовке к запуску грузового корабля «Прогресс МС-13» по программе 74-й миссии снабжения Международной космической станции были выявлены замечания», — говорится в сообщении.
Как отмечается, к настоящему времени они устранены, идёт проверка всех бортовых систем.
О дате пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовиком госкорпорация сообщит позже.
Изначально старт планировался на 6 декабря, но был перенесён по просьбе NASA, чтобы не мешать стыковке американского корабля Dragon.