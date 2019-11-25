Запуск «Прогресса МС-13» могут перенести из-за выявленных замечаний

Специалисты «Роскосмоса» обнаружили технические неполадки в российском грузовом корабле «Прогресс МС-13», запуск которого был запланирован на 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

«В ходе работ на космодроме Байконур по подготовке к запуску грузового корабля «Прогресс МС-13» по программе 74-й миссии снабжения Международной космической станции были выявлены замечания», — говорится в сообщении.

Как отмечается, к настоящему времени они устранены, идёт проверка всех бортовых систем.

О дате пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовиком госкорпорация сообщит позже.

Изначально старт планировался на 6 декабря, но был перенесён по просьбе NASA, чтобы не мешать стыковке американского корабля Dragon.