«Прогресс МС-12» отстыковался от МКС

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-12» отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаш.

«Физическое разделение корабля и станции произошло в 13:25 мск», — сказал представитель пресс-службы.

Отмечается, что двигатели корабля будут включены на торможение в 16:39 мск, после чего «Прогресс» войдёт в плотные слои атмосферы и большая часть его конструкции сгорит.

Ранее стало известно, что запуск российского грузового корабля «Прогресс МС-13» перенесли с 1 декабря на 6 декабря в связи с заменой бортового кабеля. Об этом говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».

Отмечается, что специалисты РКК «Энергия» во время предполётной подготовки грузового корабля на космодроме Байконур выявили «замечание к бортовому кабелю». В «Роскосмосе» добавили, что «несоответствие было устранено после замены кабеля».