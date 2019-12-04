В Роскосмосе рассказали о выходном космонавтов в новогодние праздники

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Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции, в рамках новогодних праздников получат выходной только 1 января.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

«На новогодние праздники у космонавтов Роскосмоса будет один выходной — 1 января», — заявили в госкорпорации.

Отмечается, что в другие дни космонавты будут работать в обычном режиме.

Ранее депутат Госдумы Сергей Боярский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал внесение в Госдуму проекта закона, согласно которому предлагается сделать 31 декабря выходным днём.

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