В Роскосмосе рассказали о выходном космонавтов в новогодние праздники
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.
«На новогодние праздники у космонавтов Роскосмоса будет один выходной — 1 января», — заявили в госкорпорации.
Отмечается, что в другие дни космонавты будут работать в обычном режиме.
Ранее депутат Госдумы Сергей Боярский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал внесение в Госдуму проекта закона, согласно которому предлагается сделать 31 декабря выходным днём.