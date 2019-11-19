Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»

Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.

Как сообщили РИА Новости в центре подготовки космонавтов, согласно утверждённому списку в состав экипажа корабля «Союз МС-17», отправление которого запланировано на октябрь 2020 года, вошли трое россиян: Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Николай Чуб.

Кроме того, согласно имеющимся данным, в экипаж корабля «Союз МС-18» включены сразу три Сергея: Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Корсаков. Отправка корабля к МКС запланирована на весну 2021 года.

В октябре глава американского космического агентства NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что ведомство надеется на расширение совместной работы с Россией в космосе.