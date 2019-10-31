В новую миссию на МКС вошли два российских космонавта

Короткая ссылка
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что американец Крис Кэссиди, а также российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин отправятся на Международную космическую станцию (МКС) в апреле 2020 года.

«Кэссиди, Бабкин и Тихомиров прибудут на МКС после того, как инженеры NASA Джессика Мейр и Дрю Морган и командир Олег Скрипочка из «Роскосмоса »завершат 62-ю экспедицию. Когда они покинут покинут МКС, Кэссиди станет командиром 63-й экспедиции», — говорится в сообщении на сайте NASA.

Уточняется, что космонавты пробудут на Международной космической станции до октября 2020 года. 

Ранее глава NASA Джеймс Брайденстайн выступил за расширение совместной работы с Россией в космосе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить