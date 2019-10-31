В новую миссию на МКС вошли два российских космонавта
«Кэссиди, Бабкин и Тихомиров прибудут на МКС после того, как инженеры NASA Джессика Мейр и Дрю Морган и командир Олег Скрипочка из «Роскосмоса »завершат 62-ю экспедицию. Когда они покинут покинут МКС, Кэссиди станет командиром 63-й экспедиции», — говорится в сообщении на сайте NASA.
Уточняется, что космонавты пробудут на Международной космической станции до октября 2020 года.
Ранее глава NASA Джеймс Брайденстайн выступил за расширение совместной работы с Россией в космосе.