В новую миссию на МКС вошли два российских космонавта

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что американец Крис Кэссиди, а также российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин отправятся на Международную космическую станцию (МКС) в апреле 2020 года.

«Кэссиди, Бабкин и Тихомиров прибудут на МКС после того, как инженеры NASA Джессика Мейр и Дрю Морган и командир Олег Скрипочка из «Роскосмоса »завершат 62-ю экспедицию. Когда они покинут покинут МКС, Кэссиди станет командиром 63-й экспедиции», — говорится в сообщении на сайте NASA.

Уточняется, что космонавты пробудут на Международной космической станции до октября 2020 года.

Ранее глава NASA Джеймс Брайденстайн выступил за расширение совместной работы с Россией в космосе.