Россия намерена нарастить число пусков ракет «Союз» в 2020 году

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Гендиректор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что Россия намерена увеличить количество пусков ракет «Союз».

«Всего в 2020 году планируется проведение около 20 пусков», — цитирует РИА Новости Баранова.

Он уточнил, что возможно пусков будет ещё больше, если ничто не помешает запускам космических аппаратов в интересах компании OneWeb.

Также по словам Баранова, от двух до чтырёх стартов планируется провести с космодрома Куру в Южной Америке, четыре запуска спутников OneWeb намечены с космодрома Восточный, остальные будут проведены с Байконура.

12 ноября сообщалось, что Россия планирует вывести на орбиту 28 спутников нового поколения ГЛОНАСС-К2 к 2031 году.

7 ноября стало известно, что запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз» перенесён на вторую половину января 2020 года.

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