OneWeb перенесла запуски с Байконура на конец января 2020 года

Запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз» перенесён на вторую половину января 2020 года в связи с необходимостью дополнительного испытания аппаратов, сообщили в компании.

«При подготовке запуска мы проявляем наивысшую степень осторожности, и по этой причине мы собираемся провести несколько дополнительных испытаний спутников в течение нескольких следующих недель, чтобы в декабре отправить их на Байконур. Мы планируем осуществить следующий запуск в середине — конце января», — цитирует представителя организации ТАСС.

Он также уточнил, что в дальнейшем планируется ежемесячно запускать с Байконура более 30 спутников, что, по расчётам компании, позволит к концу 2020 года обеспечить покрытие Арктики и к 2021 году — полноценное круглосуточное покрытие.

При этом в «Главкосмосе» заявили, что пока не получали официальное уведомление от европейских партнёров о переносе запуска OneWeb с конца 2019-го на 2020 год.

В конце мая сообщалось, что первые запуски спутников OneWeb с Байконура могут состояться 20 ноября и 5 декабря.