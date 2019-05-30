Источник назвал предварительные даты запусков OneWeb с Байконура
«До конца 2019 года намечается выполнить два пуска ракет «Союз-2.1б» с разгонными блоками «Фрегат» — 20 ноября и 5 декабря», — сообщил источник.
По его словам, «следующий запуск планируется в феврале 2020 года».
Он рассказал, что каждым пуском на околоземную орбиту планируется доставлять по 32 спутника OneWeb.
Он добавил, что это предварительные сроки, которые могут быть уточнены.
В феврале Разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту все шесть британских спутников связи OneWeb.