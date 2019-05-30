Источник назвал предварительные даты запусков OneWeb с Байконура

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Первые запуски спутников «космического интернета» OneWeb с космодрома «Байконур» запланированы на 20 ноября и 5 декабря. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник на космодроме.

«До конца 2019 года намечается выполнить два пуска ракет «Союз-2.1б» с разгонными блоками «Фрегат» — 20 ноября и 5 декабря», — сообщил источник.

По его словам, «следующий запуск планируется в феврале 2020 года».

Он рассказал, что каждым пуском на околоземную орбиту планируется доставлять по 32 спутника OneWeb.

Он добавил, что это предварительные сроки, которые могут быть уточнены.

В феврале Разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту все шесть британских спутников связи OneWeb.

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