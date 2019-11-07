В РАН прокомментировали обнаружение нового штамма ВИЧ
- РИА Новости
«Принципиального значения не имеет, но может иметь значение только для разработки вакцины. А в плане беспокойства за то, что будет как-то быстрее распространяться, — нет, не стоит», — заявил он.
По его словам, новые штаммы возникают в основном оттого, что они образуют рекомбинации между собой.
Как отметил Покровский, при создании вакцины необходимо стремиться к тому, чтобы она была направлена на как можно большее количество штаммов.
Ранее сообщалось, что исследования проводила корпорация Abbott Laboratories совместно с университетом Миссури.