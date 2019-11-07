В РАН прокомментировали обнаружение нового штамма ВИЧ

Руководитель Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал обнаружение нового штамма ВИЧ впервые за почти 20 лет.

«Принципиального значения не имеет, но может иметь значение только для разработки вакцины. А в плане беспокойства за то, что будет как-то быстрее распространяться, — нет, не стоит», — заявил он.

По его словам, новые штаммы возникают в основном оттого, что они образуют рекомбинации между собой.

Как отметил Покровский, при создании вакцины необходимо стремиться к тому, чтобы она была направлена на как можно большее количество штаммов.

Ранее сообщалось, что исследования проводила корпорация Abbott Laboratories совместно с университетом Миссури.