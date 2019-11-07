Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет

Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что предыдущий штамм был зарегистрирован в 2000 году.

Исследования проводила корпорация Abbott Laboratories совместно с университетом Миссури.

Директор национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил CNN, что причин паниковать нет.

«Немного людей этим заражены. Это аномалия», — отметил он.

В июле Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России. В ведомстве заявили, что это не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки. В Минздраве пояснили, что показатель может увеличиваться из-за снижения смертности в результате успешного лечения больных.

Согласно статистике ведомства, в 2018 году ВИЧ-инфекция была выявлена почти у 86 тыс. человек. В целом в стране зарегистрировано 896 тыс. лиц с ВИЧ, из них более 712 тыс. находятся под диспансерным наблюдением.