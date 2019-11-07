Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет

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Группа учёных обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает The Wall Street Journal.
Новый штамм ВИЧ обнаружен впервые за почти 20 лет
  • РИА Новости

Отмечается, что предыдущий штамм был зарегистрирован в 2000 году.

Исследования проводила корпорация Abbott Laboratories совместно с университетом Миссури.

Директор национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил CNN, что причин паниковать нет.

«Немного людей этим заражены. Это аномалия», — отметил он.

В июле Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России. В ведомстве заявили, что это не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки. В Минздраве пояснили, что показатель может увеличиваться из-за снижения смертности в результате успешного лечения больных.

Согласно статистике ведомства, в 2018 году ВИЧ-инфекция была выявлена почти у 86 тыс. человек. В целом в стране зарегистрировано 896 тыс. лиц с ВИЧ, из них более 712 тыс. находятся под диспансерным наблюдением.

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