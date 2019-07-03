Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России

Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Рост показателя поражённости не может однозначно трактоваться как ухудшение эпидемиологической обстановки в регионе», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве пояснили, что показатель может увеличиваться из-за снижения смертности в результате успешного лечения больных.

В Минздраве привели статистику, согласно которой в 2018 году ВИЧ-инфекция была выявлена почти у 86 тыс. человек. В целом в стране зарегистрировано 896 тыс. лиц с ВИЧ, из них более 712 тыс. находятся под диспансерным наблюдением.

Ранее РБК сообщило, что за три года количество российских регионов с эпидемией возросло более чем на 40%.

По данным издания, в 13 субъектах заразились более 1% населения, при этом 70% новых заболевших — экономически активные люди от 30 до 50 лет.