В Госдуме прокомментировали ситуацию с бюджетными местами в вузах

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин прокомментировал ситуацию с бюджетными местами в вузах.

По мнению парламентария, государство должно прикладывать усилия для создания бюджетных мест, а не для их сокращения.

«Я уверен, что России нужно увеличивать количество студентов, обучающихся на бюджетной основе, поскольку мы переживаем технологическую революцию, которая требует повышения качества квалификации работников. Как можно в этой ситуации сокращать число студентов-бюджетников, я не понимаю», — заявил Смолин в беседе с НСН.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры, потребовав «навести порядок».

В июле в Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%.