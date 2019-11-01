Диетолог рассказала о плюсах и минусах веганства

Диетолог Елена Соломатина назвала плюсы и минусы веганства в беседе с сайтом «Москва 24».

Как пояснила эксперт, людей, чей организм может усвоить все необходимые элементы только из растительных продуктов, очень мало. А недостаток важных компонентов может негативно влиять на иммунную систему. Именно поэтому, по её мнению, наиболее полноценным является животный белок, так как он легко усваивается и содержит все аминокислоты.

«Если организм вегана не может получить из растительного белка полноценные аминокислоты, в этом случае у человека должна быть очень широкая линейка питания, он должен очень внимательно за этим следить», — отметила специалист.

Кроме того, диетолог предупредила, что детям и подросткам нельзя питаться только растительными продуктами, поскольку это может вызвать проблемы со здоровьем.

«Особенно у подростков, у которых формируется половая система, идёт бурное развитие организма, деление клеток, нервная система испытывает перегрузки», — уточнила Соломатина.

В то же время она подчеркнула, что веганство — это целая философия, которая подразумевает не только правильное питание, но и здоровый образ жизни. Именно поэтому веганы менее подвержены старению и выглядят более молодыми.

1 ноября отмечают Международный веганский день.

Ранее Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о самых вредных сочетаниях продуктов.