В Минобрнауки объяснили повышение минимальных баллов ЕГЭ для ряда вузов

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Заместитель министра науки и высшего образования Марина Боровская прокомментировала повышение значений минимальных баллов ЕГЭ для 252 подведомственных вузов.
В Минобрнауки объяснили повышение минимальных баллов ЕГЭ для ряда вузов
  • РИА Новости

В интервью «Российской газете» она пояснила, что таким образом ведомство реализует полномочия, предоставленные Федеральным законом «Об образовании в России», согласно которым учредитель вправе установить своим подведомственным организациям «пороговые» значения баллов ЕГЭ. При этом, по её словам, школы при выдаче аттестата будут по-прежнему ориентироваться на баллы, установленные Рособрнадзором.

«На 2020 год значения баллов ЕГЭ от Рособрнадзора уже известны: русский язык — 36, профильная математика — 27, физика, химия — 36, литература — 32, обществознание — 42», — уточнила она.

Порог, установленный Минобрнауки, оказался значительно выше — причём для каждого вуза разработана собственная сетка баллов по каждой конкретной специальности.

Боровская также напомнила, что ранее была сформирована группа ведущих университетов, которые уже использовали повышенные баллы ЕГЭ как критерий отбора наиболее способных и подготовленных абитуриентов. Теперь эти новые правила придётся принять всей системе вузов министерства.

Минобрнауки России установило для 252 подведомственных вузов значение минимальных баллов ЕГЭ выше тех, что определяет Рособрнадзор. Информацию об этом университеты разместили на своих сайтах вместе с правилами приёма на 2020/2021 год.

В августе Рособрнадзор анонсировал изменения в ЕГЭ в 2020 году.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил идею отменить экзамены в школах.

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