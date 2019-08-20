Рособрнадзор анонсировал изменения в ЕГЭ в 2020 году

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В 2020 году в Единый государственный экзамен по ряду предметов будут внесены изменения. Как отметили в пресс-службе Рособрнадзора, они будут незначительны — усовершенствованы формулировки некоторых заданий и критерии оценки.
Рособрнадзор анонсировал изменения в ЕГЭ в 2020 году
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

В частности, в ЕГЭ по физике с пяти до шести увеличится число заданий с развёрнутым ответом. Кроме того, теперь в задании по астрофизике нужно будет выбрать все верные ответы, а не два, как это было ранее.

Больше всего изменений — в экзамене по китайскому языку, говорится в сообщении. Так, уменьшится число заданий по аудированию и чтению, изменятся форматы некоторых вопросов, появится задание по написанию личного письма в ответ на письмо-стимул.

Проекты контрольно-измерительных материалов представлены на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

В июле было установлено минимальное количество баллов ЕГЭ в 2020 году, которые необходимо набрать для получения аттестата.

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