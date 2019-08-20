Рособрнадзор анонсировал изменения в ЕГЭ в 2020 году
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- РИА Новости
В частности, в ЕГЭ по физике с пяти до шести увеличится число заданий с развёрнутым ответом. Кроме того, теперь в задании по астрофизике нужно будет выбрать все верные ответы, а не два, как это было ранее.
Больше всего изменений — в экзамене по китайскому языку, говорится в сообщении. Так, уменьшится число заданий по аудированию и чтению, изменятся форматы некоторых вопросов, появится задание по написанию личного письма в ответ на письмо-стимул.
Проекты контрольно-измерительных материалов представлены на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).
В июле было установлено минимальное количество баллов ЕГЭ в 2020 году, которые необходимо набрать для получения аттестата.