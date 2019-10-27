Россия и Япония могут создать космического робота совместно

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Разработчик робота FEDOR может создать нового космического робота совместно с японскими коллегами.

«Команда из Японии планирует прибыть к нам, чтобы обсудить перспективы возможного взаимодействия», — цитирует ТАСС исполнительного директора НПО «Андроидная техника» Евгения Дудорова.

Он отметил, что стороны пока не обсуждали вопрос о том, будет ли это робот, предназначенный для МКС или же для работ в открытом космосе.

Дудоров уточнил, что команда из Японии прилетает в декабре.

19 сентября робот FEDOR предложил в своём Twitter создать на Марсе и других планетах колонии роботов.

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