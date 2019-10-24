В Баку пройдёт награждение победителей премии «Время инноваций»

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Представители стран СНГ, внедрившие лучшие инновационные проекты, будут награждены премией «Время инноваций» в Баку.
В Баку пройдёт награждение победителей премии «Время инноваций»
  • © пресс-служба оргкомитета премии undefined

В рамках форума, который пройдёт с 4 по 7 декабря, участники конкурсной программы представят свои разработки в области инноваций и обменяются опытом развития международных проектов.

Как сообщает ФАН со ссылкой на организаторов конкурса, приём заявок на соискание премии продолжается.

«Мы рады, что столь значимая для инновационных компаний премия становится интересна не только российским, но и зарубежным предприятиям», — отметила организатор премии Елена Хомутова.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве пройдёт Российско-китайский форум машиностроения и инноваций.

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