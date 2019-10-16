Российско-китайский форум машиностроения и инноваций пройдёт 29—31 октября в Москве

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Российско-китайский форум машиностроения и инноваций будет проходить 29—31 октября в Москве, сообщает «Утро.ру».
Российско-китайский форум машиностроения и инноваций пройдёт 29—31 октября в Москве
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Ожидается участие глав правительственных структур, представителей крупного бизнеса КНР, России и стран СНГ.

Программа предусматривает специальные сессии и круглые столы. Участники обсудят перспективы развития экономического, торгового и промышленного сотрудничества.

Также запланирована презентация проекта «Сибирский тракт».

Ранее, как сообщало издание «ПолитЭксперт», вице-президент PetroChina Company Limited Лин Сяо рассказал о сотрудничестве с Россией.

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