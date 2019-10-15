В Подмосковье началась церемония прощания с космонавтом Леоновым
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Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что на церемонию пришли сотни людей, в частности действующие и бывшие космонавты, руководители российской ракетно-космической отрасли, заместители министра обороны России Николай Панков и Дмитрий Булгаков, полпред президента в Приволжском федеральном округе, экс-глава «Роскосмоса» Игорь Комаров.
Первый вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин в беседе с Nation News назвал Леонова выдающейся личностью.
Алексей Леонов, первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, скончался на 86-м году жизни.