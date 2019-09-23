Учёный назвал рядовым событием сближение крупного астероида с Землёй

Заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что 24 сентября к Земле на 4,2 млн км приблизится крупный астероид размером от 190 до 430 метров.

«Это рядовое событие. Он приблизится на колоссальнейше большое расстояние. Любой астероид оказывает воздействие на Землю только в одном случае — когда он на неё падает. Но при полёте на таком расстоянии никакого воздействия не будет», — сказал учёный.

По его словам, измерение небесных тел «в футбольных полях и пирамидах — попытка придать новости большую значимость».

«Если мерить его в пирамидах Хеопса, то получается существенно. Но на самом деле размер астероида вполне рядовой. Мы знаем даже более крупные тела», — заключил Вибе.

Ранее на сайте Центра исследования околоземных объектов NASA появилось сообщение о том, что 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.