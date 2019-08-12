Эксперт прокомментировал сообщения о сближении астероида с Землёй

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Ведущий научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Александр Багров в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о приближении к Земле астероида диаметром 160 м.
Эксперт прокомментировал сообщения о сближении астероида с Землёй
  • © Роскосмос/Олег Артемьев

Как отметил эксперт, на данный момент в Солнечной системе открыто более 400 тыс. различных астероидов.

«В этом случае речь идёт об астероиде, который пролетит на расстоянии в два с половиной раза больше, чем расстояние до Луны. Он не представляет никакой опасности, но его относят к категории опасных, потому что точность орбиты этого астероида не очень высока», — заявил он.

По словам учёного, за последний миллиард лет ни один астероид на Землю не падал.

В беседе с газетой «Известия» Багров также отметил, что астероид такого размера трудно назвать крупным.

«Потому что бывают астероиды размером более 1 тыс. км», — добавил он.

Ранее астроном Владилен Санакоев, инженер учебной обсерватории УрФУ, прокомментировал сообщения о приближении к Земле астероида.

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