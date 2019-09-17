Россия и КНР подписали соглашение о создании центра данных о Луне

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«Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали соглашение о сотрудничестве в области создания объединённого центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса.
Россия и КНР подписали соглашение о создании центра данных о Луне
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что соглашение было подписано по итогам 24-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

Также стороны заключили соглашение о сотрудничестве в рамках координации российской миссии с орбитальным космическим аппаратом «Луна-Ресурс — 1» и китайской миссии исследования полярной области Луны «Чанъэ-7».

Ранее сообщалось, что Россия и Китай намерены сотрудничать в создании объединённого центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса.

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