Россия и КНР подписали соглашение о создании центра данных о Луне

«Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали соглашение о сотрудничестве в области создания объединённого центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что соглашение было подписано по итогам 24-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

Также стороны заключили соглашение о сотрудничестве в рамках координации российской миссии с орбитальным космическим аппаратом «Луна-Ресурс — 1» и китайской миссии исследования полярной области Луны «Чанъэ-7».

Ранее сообщалось, что Россия и Китай намерены сотрудничать в создании объединённого центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса.