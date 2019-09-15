Медкомиссия списала по здоровью самого опытного космонавта

Главная медицинская комиссия исключила из отряда самого опытного из действующих космонавтов — 60-летнего Фёдора Юрчихина, совершившего пять полётов в космос.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира отряда космонавтов Олега Кононенко.

Отмечается, что решение комиссии принято окончательно.

Юрчихин совершил свой первый полёт с 7 по 18 октября 2002 года на американском шаттле «Атлантис» STS-112.

Следующие полёты Юрчихина в космос состоялись в 2007, 2010, 2013, 2017 годах. Общая продолжительность его полётов составила 672 суток 21 час. За это время Юрчихин совершил девять выходов в открытый космос общей продолжительностью почти 60 часов.

В 2008 году космонавт получил звание Героя России, имеет ряд других наград, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, полученный в 2019 году.