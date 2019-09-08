В Японии обнаружили крупный скелет динозавра

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В Японии в ходе раскопок нашли самый крупный из когда-либо обнаруженных в стране скелет динозавра. По мнению исследователей, находка поможет выяснить происхождение и эволюцию динозавров в этом регионе.
В Японии обнаружили крупный скелет динозавра
  • © global.hokudai.ac.jp

Как сообщает CBS, найденный скелет мог принадлежать неизвестному прежде виду гадрозава, который питался растениями и жил в конце позднемелового периода — более 65 млн лет назад.

Останки нашли в районе населённого пункта Мукава на Хоккайдо, передаёт телеканал со ссылкой на отчёт, опубликованный в журнале Nature.

После раскопок динозавр получил прозвище Милаварью, однако позднее учёные дали ему надлежащую классификацию — Kamuysaurus japonicus.

Ранее отряд Кемеровского областного краеведческого музея обнаружил останки представителя ящеротазового динозавра — зауропода.

Также профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов в беседе с НСН прокомментировал исследование о том, что причиной массового Пермского вымирания — крупнейшей катастрофы в истории Земли — стали извержения вулканов.

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