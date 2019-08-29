Эксперт прокомментировал тренировки робота FEDOR на МКС

Блогер и популяризатор космонавтики Виталий Егоров в беседе с радио Sputnik прокомментировал тренировки робота FEDOR на Международной космической станции (МКС).

«Роботизированная техника на орбите, конечно, нужна — прежде всего там, где человек не справляется, или там, где человеку работать сложно и опасно. Что касается именно FEDOR, то пока, насколько известно, не предполагается его выход в открытый космос, проводятся его тренировки внутри станции», — заявил он.

По его словам, для робота сейчас главное — научиться работать в невесомости, после чего можно будет планировать другие, более сложные эксперименты.

Ранее сообщалось, что на МКС стартовали первые испытания экзоскелета робота FEDOR.

Герой России, лётчик-космонавт Михаил Корниенко в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что экипаж пилотируемого «Союза МС-13» успешно завершил операцию по перестыковке корабля со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» МКС.