Герой России Корниенко оценил перестыковку «Союза МС-13» к другому модулю МКС

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Герой России, лётчик-космонавт Михаил Корниенко в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что экипаж пилотируемого «Союза МС-13» успешно завершил операцию по перестыковке корабля со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» Международной космической станции (МКС).
Герой России Корниенко оценил перестыковку «Союза МС-13» к другому модулю МКС
  • © NASA / Nick Hague

«Эту операцию мы тренируем очень много раз. У нас даже своеобразное соревнование есть между экипажами, между космонавтами: кто меньше потратит топлива и времени на перестыковку. С соответствующими параметрами на пятёрку», — заявил он.

Стыковка была проведена в ручном режиме командиром корабля Александром Скворцовым с участием астронавтов NASA и Европейского космического агентства.

«Саша это сделал в космосе, молодец, пять баллов просто», — сказал Корниенко.

24 августа корабль «Союз МС-14» не смог пристыковаться к МКС. По словам Соловьёва, это произошло из-за «ранее не встречавшихся колебаний».

Повторная попытка стыковки корабля к МКС запланирована на утро вторника, 27 августа.

В апреле исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса» Сергей Крикалёв, первый россиянин на Международной космической станции, в беседе с Nation News сравнил космонавтику в СССР и в современной России.

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