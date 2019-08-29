На МКС стартовали первые испытания экзоскелета робота FEDOR

На Международной космической станции (МКС) стартовали первые испытания экзоскелета антропоморфного робота FEDOR.

Об этом сообщается на странице робота в Twitter.

«Сегодня начали испытания экзоскелета», — говорится в сообщении.

Ранее космический корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR успешно в автоматическом режиме причалил к МКС со второй попытки. Первая стыковка была предпринята 24 августа. Попытка прошла неудачно из-за поломки оборудования системы стыковки «Курс» на модуле «Поиск» российского сегмента МКС.

Позднее было опубликовано видео успешной стыковки корабля со станцией.

Российский космонавт Павел Виноградов в беседе с Nation News прокомментировал стыковку «Союза МС-14» с роботом FEDOR к МКС.