Разработчик рассказал о новом российском скафандре «Сокол-М»

Новый скафандр «Сокол-М», предназначенный для полётов в корабле «Федерация», можно будет использовать как минимум десять раз.

«Пока не менее десяти применений. Мы настраиваемся на такие цифры», — цитирует ТАСС генерального директора НПП «Звезда» Сергея Позднякова.

Он уточнил, что, возможно, данная версия скафандра не является последней.

Отмечается, что автономные испытания скафандра начнутся в 2020 году.

Также сообщается, что в скафандре будут использованы иностранные комплектующие.

Ранее герой России, космонавт Павел Виноградов в беседе с НСН прокомментировал предложение создать новый отечественный скафандр для работы в открытом космосе.