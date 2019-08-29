Разработчик рассказал о новом российском скафандре «Сокол-М»
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- РИА Новости
«Пока не менее десяти применений. Мы настраиваемся на такие цифры», — цитирует ТАСС генерального директора НПП «Звезда» Сергея Позднякова.
Он уточнил, что, возможно, данная версия скафандра не является последней.
Отмечается, что автономные испытания скафандра начнутся в 2020 году.
Также сообщается, что в скафандре будут использованы иностранные комплектующие.
Ранее герой России, космонавт Павел Виноградов в беседе с НСН прокомментировал предложение создать новый отечественный скафандр для работы в открытом космосе.