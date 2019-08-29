Разработчик рассказал о новом российском скафандре «Сокол-М»

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Новый скафандр «Сокол-М», предназначенный для полётов в корабле «Федерация», можно будет использовать как минимум десять раз.
Разработчик рассказал о новом российском скафандре «Сокол-М»
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Пока не менее десяти применений. Мы настраиваемся на такие цифры», — цитирует ТАСС генерального директора НПП «Звезда» Сергея Позднякова. 

Он уточнил, что, возможно, данная версия скафандра не является последней. 

Отмечается, что автономные испытания скафандра начнутся в 2020 году. 

Также сообщается, что в скафандре будут использованы иностранные комплектующие.

Ранее герой России, космонавт Павел Виноградов в беседе с НСН прокомментировал предложение создать новый отечественный скафандр для работы в открытом космосе.

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