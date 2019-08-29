Участник проекта по созданию робота FEDOR рассказал о его задачах на МКС

Глава венчурного фонда Alpha Robotics Venture, участник проекта по созданию робота FEDOR Владимир Белый в беседе с Nation News рассказал о его задачах на Международной космической станции (МКС).

«На борту МКС его задачи схожи с задачами космонавтов: это исследования и наука. В данный момент это получение данных со всех датчиков, которые на нём установлены, для понимания того, как взаимодействуют робот и техника в невесомости, как на него влияют различные космические излучения, как человек сможет удалённо управлять роботом в будущем», — заявил он.

По его словам, это отработка систем копирующего типа, когда отключаются элементы искусственного интеллекта и робот полностью переходит в подчинение человека.

Как отметил Белый, также будут тесты по координации и тактильным функциям — человек будет ощущать плотность, габариты и другие параметры.

Ранее сообщалось, что на МКС стартовали первые испытания экзоскелета робота FEDOR.

Герой России, лётчик-космонавт Михаил Корниенко в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что экипаж пилотируемого «Союза МС-13» успешно завершил операцию по перестыковке корабля со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» МКС.