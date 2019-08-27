Российский космонавт прокомментировал отказ Европы от ракет «Союз»

Короткая ссылка
Российский космонавт Павел Виноградов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал отказ Европейского космического агентства (ЕКА) от использования российских ракет «Союз».

«Американцев очень сильно всегда волновали наши очень хорошие связи и работа с французами и немцами, они делали максимум для того, чтобы это сотрудничество разрушить», — цитирует телеканал Виноградова. 

По его словам, российская космонавтика не понесёт потерь от решения ЕКА. 

Он также отметил, что количество полётов на «Союзах» не снизится. 

«Есть ещё очень много других стран, которые хотели бы побывать в космосе», — добавил космонавт. 

Ранее глава постоянного представительства Европейского космического агентства в России Рене Пишель заявил, что ЕКА не будет пользоваться российскими «Союзами» для доставки астронавтов на МКС, а заменит их американскими кораблями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить