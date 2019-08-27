Российский космонавт прокомментировал отказ Европы от ракет «Союз»

Российский космонавт Павел Виноградов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал отказ Европейского космического агентства (ЕКА) от использования российских ракет «Союз».

«Американцев очень сильно всегда волновали наши очень хорошие связи и работа с французами и немцами, они делали максимум для того, чтобы это сотрудничество разрушить», — цитирует телеканал Виноградова.

По его словам, российская космонавтика не понесёт потерь от решения ЕКА.

Он также отметил, что количество полётов на «Союзах» не снизится.

«Есть ещё очень много других стран, которые хотели бы побывать в космосе», — добавил космонавт.

Ранее глава постоянного представительства Европейского космического агентства в России Рене Пишель заявил, что ЕКА не будет пользоваться российскими «Союзами» для доставки астронавтов на МКС, а заменит их американскими кораблями.