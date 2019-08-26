Европейское космическое агентство отказалось от «Союзов»

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Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы не будет пользоваться российскими «Союзами» для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), а заменит их американскими кораблями.
Европейское космическое агентство отказалось от «Союзов»
  • © NASA/Роскосмос

Об этом заявил глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель.

«В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что запуск итальянского астронавта Луки Пармитано был последним для ЕКА с использованием «Союза».

Лука Пармитано отправился на МКС 20 июля вместе с российским космонавтом Александром Скворцовым и американцем Эндрю Морганом. Это его второй космический полёт.

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