Европейское космическое агентство отказалось от «Союзов»

Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы не будет пользоваться российскими «Союзами» для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), а заменит их американскими кораблями.

Об этом заявил глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель.

«В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что запуск итальянского астронавта Луки Пармитано был последним для ЕКА с использованием «Союза».

Лука Пармитано отправился на МКС 20 июля вместе с российским космонавтом Александром Скворцовым и американцем Эндрю Морганом. Это его второй космический полёт.