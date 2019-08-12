Итальянский астронавт станет первым космическим диджеем

Итальянский астронавт Лука Пармитано станет первым космическим диджеем, выступив с орбиты перед любителями электронной музыки.

«Во вторник Лука выступит перед любителями музыки на Ибице в рамках космической тематической серии BigCityBeats World Club Dome Cruise Edition. Здесь он дебютирует в качестве первого космического диджея… непосредственно из модуля Columbus Международной космической станции», — приводит РИА Новости заявление Европейского космического агентства (ЕКА).

Лука Пармитано отправился на МКС 20 июля вместе с российским космонавтом Александром Скворцовым и американцем Эндрю Морганом. Это его второй космический полёт.

Ранее герой России, лётчик-космонавт Михаил Корниенко в беседе с НСН прокомментировал заявление заместителя главного конструктора Института медико-биологических проблем РАН Евгении Ярмановой о том, что на Международной космической станции (МКС) необходим душ, но места для него пока нет.