Лётчик-космонавт оценил возможность установки душа на МКС
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«Душ в космосе — это вещь маловероятная, нужен большой воздухоток, нужна отдельная кабина, большое помещение. Была идея сделать баню на станции «Мир», но в итоге отказались от этой затеи. Чисто технические проблемы», — сказал Корниенко.
По его словам, космонавты обходятся влажными полотенцами со специальной пропиткой на травах.
Как отметил Корниенко, в космосе ему не хватало и душа, и бассейна, но учёные старались предусмотреть всё необходимое.
«Специальные несессеры, шампуни. Всё очень гигиенично», — добавил он.
Ранее Ярманова заявила, что если и делать душ на МКС, то с использованием современных технологий, позволяющих минимизировать образование плесени.
В январе «Газета.Ru» сообщала, что Россия создала новую систему стыковки кораблей с МКС.