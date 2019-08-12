Лётчик-космонавт оценил возможность установки душа на МКС

Герой России, лётчик-космонавт Михаил Корниенко в беседе с НСН прокомментировал заявление заместителя главного конструктора Института медико-биологических проблем РАН Евгении Ярмановой о том, что на Международной космической станции (МКС) необходим душ, но места для него пока нет.

«Душ в космосе — это вещь маловероятная, нужен большой воздухоток, нужна отдельная кабина, большое помещение. Была идея сделать баню на станции «Мир», но в итоге отказались от этой затеи. Чисто технические проблемы», — сказал Корниенко.

По его словам, космонавты обходятся влажными полотенцами со специальной пропиткой на травах.

Как отметил Корниенко, в космосе ему не хватало и душа, и бассейна, но учёные старались предусмотреть всё необходимое.

«Специальные несессеры, шампуни. Всё очень гигиенично», — добавил он.

Ранее Ярманова заявила, что если и делать душ на МКС, то с использованием современных технологий, позволяющих минимизировать образование плесени.

В январе «Газета.Ru» сообщала, что Россия создала новую систему стыковки кораблей с МКС.