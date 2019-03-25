Рогозин заявил о ценовом преимуществе «Союзов» перед Dragon 2

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Полёт одного космонавта на корабле «Союз МС» будет стоить в два раза дешевле, чем на Dragon 2. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Рогозин заявил о ценовом преимуществе «Союзов» перед Dragon 2
  • РИА Новости

«Одно кресло у них будет стоить (это моя экспертная оценка) не менее $110—120 млн. У нас кресло будет минимум в два раза дешевле, тут мы конкурентоспособность сохраняем», — цитирует ТАСС Рогозина.

По его словам, в NASA всё ещё заинтересованы в полётах на «Союзах», а в настоящее время обсуждается возможность закупки американской стороной дополнительных кресел на период испытаний Dragon 2.

Рогозин также рассказал, что в NASA предложили летать смешанными экипажами и на «Союзах», и на Dragon.

«Грубо говоря, нефинансовый бартер: обмен «кресло на кресло», вне зависимости от того, сколько стоит это кресло», — уточнил он.

Он отметил, что для полётов российских космонавтов на Dragon должна быть проведена квалификация безопасности кораблей для российских экипажей.

3 марта в NASA назвали стыковку Dragon 2 с МКС началом новой эпохи космических полётов. 

Позднее корабль отстыковался от станции и успешно приводнился в Атлантическом океане.

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