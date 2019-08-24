«Роскосмос» не рассматривает вариант затопления «Союза»
- @nasa
Об этом сообщает РИА Новости.
«Разговоры о затоплении корабля в случае неудачи при повторной стыковке — бредни дилетантов. Такой вариант даже не рассматривается. Системы корабля «Союз» работают штатно, он способен находиться в автономном полёте длительное время и в случае необходимости готов вернуться на Землю по штатной программе посадки», — указали в пресс-службе.
Ранее корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR на борту не смог состыковаться с МКС.
В ЦУП сообщили, что повторная попытка стыковки корабля с космической станцией будет предпринята в ночь с 25 на 26 августа.