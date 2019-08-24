«Роскосмос» не рассматривает вариант затопления «Союза»

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В пресс-службе госкорпорации «Роскосмос» опровергли сообщения о том, что специалисты изучают вариант затопления корабля «Союз МС-14» в океане после неудачной попытки стыковки с Международной космической станцией (МКС).
«Роскосмос» не рассматривает вариант затопления «Союза»
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Об этом сообщает РИА Новости.

«Разговоры о затоплении корабля в случае неудачи при повторной стыковке — бредни дилетантов. Такой вариант даже не рассматривается. Системы корабля «Союз» работают штатно, он способен находиться в автономном полёте длительное время и в случае необходимости готов вернуться на Землю по штатной программе посадки», — указали в пресс-службе.

Ранее корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR на борту не смог состыковаться с МКС

В ЦУП сообщили, что повторная попытка стыковки корабля с космической станцией будет предпринята в ночь с 25 на 26 августа.

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