В России разработали 18 диагностических препаратов для выявления инфекций

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с РИА Новости сообщила, что специалисты Роспотребнадзора разработали 18 новых диагностических препаратов, позволяющих выявлять возбудителей опасных инфекционных болезней.

«За время сотрудничества мы разработали 18 новых диагностических препаратов, позволяющих выявлять маркеры возбудителей опасных инфекционных болезней, из них 7 уже зарегистрированы в Российской Федерации и успешно применяются», — цитирует РИА Новости Попову.

Ранее главный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Елена Малинникова рассказала RT о трёх самых опасных инфекционных заболеваниях для взрослого человека в России.

По её словам, в данном списке первым является гепатит.