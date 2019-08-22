В России разработали 18 диагностических препаратов для выявления инфекций
«За время сотрудничества мы разработали 18 новых диагностических препаратов, позволяющих выявлять маркеры возбудителей опасных инфекционных болезней, из них 7 уже зарегистрированы в Российской Федерации и успешно применяются», — цитирует РИА Новости Попову.
Ранее главный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Елена Малинникова рассказала RT о трёх самых опасных инфекционных заболеваниях для взрослого человека в России.
По её словам, в данном списке первым является гепатит.