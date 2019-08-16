Экипаж A321 пригласили посмотреть на запуск ракеты с Байконура

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пригласил членов экипажа самолёта A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, посетить космодром Байконур во время запуска ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-15».

Об этом заявила пресс-служба госкорпорации.

«Вместе с губернатором Свердловской области на пуск приглашены члены экипажа самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», сумевшие произвести вынужденную посадку лайнера на кукурузное поле после отказа одного из двигателей в результате попадания птиц», — заявили в «Роскосмосе».

Отмечается, что членов экипажа воздушного судна пригласили понаблюдать за запуском ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-15», запланированным на 25 сентября.

Ранее российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.

15 августа самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» после вылета из аэропорта Жуковский совершил аварийную посадку после возгорания двигателя при взлёте.