Экипаж A321 пригласили посмотреть на запуск ракеты с Байконура
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Об этом заявила пресс-служба госкорпорации.
«Вместе с губернатором Свердловской области на пуск приглашены члены экипажа самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», сумевшие произвести вынужденную посадку лайнера на кукурузное поле после отказа одного из двигателей в результате попадания птиц», — заявили в «Роскосмосе».
Отмечается, что членов экипажа воздушного судна пригласили понаблюдать за запуском ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-15», запланированным на 25 сентября.
Ранее российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.
15 августа самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» после вылета из аэропорта Жуковский совершил аварийную посадку после возгорания двигателя при взлёте.