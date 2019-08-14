В WhatsApp добавили новую функцию

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют возможность авторизации в приложении на Android с помощью отпечатка пальца.

Об этом информирует портал WABetaInfo.

Указывается, что нововведение добавили в бета-версию 2.19.221 для операционной системы Android. При этом такую же функцию ранее добавили в приложение WhatsApp на платформе iOS.

Чтобы включить такую функцию, нужно в настройках зайти в раздел «Учётная запись», после чего перейти во вкладку «Конфиденциальность».

Кроме того, доступен выбор, когда использовать вход по отпечатку пальца: во время каждого открытия приложения либо в случае неактивности.

Ранее компания WhatsApp заявила о намерении подавать судебные иски против пользователей, которые нарушают правила мессенджера.