WhatsApp будет судиться с пользователями за «злоупотребления» в мессенджере

Компания WhatsApp намерена подавать судебные иски против пользователей, которые нарушают правила мессенджера. Речь идёт об автоматизированной или массовой рассылке сообщений. При этом компания, принадлежащая Facebook, намерена искать доказательства такой деятельности и «за пределами платформы».

Как сообщается в пресс-релизе компании, судебные иски против нарушителей пользовательского соглашения станут одной из опций борьбы с нарушителями с 7 декабря.

«Компания WhatsApp будет предпринимать правовые действия против лиц, занимающихся или помогающих другим в злоупотреблениях, нарушающих наши Условия предоставления услуг, в частности, в рассылке автоматизированных или массовых сообщений или использовании платформы не для личного общения, даже если это решение основано только на информации, полученной нами вне нашей платформы. Примером такой информации являются публичные заявления от компаний о том, что они используют WhatsApp способами, нарушающими наши условия», — заявили в компании.

«Тем самым мы уведомляем о том, что мы будем предпринимать судебные иски против компаний, в отношении которых у нас имеются лишь внеплатформенные доказательства злоупотреблений», — говорится в сообщении.

В компании не уточняют, как именно планируют добывать эту «внеплатформенную» информацию, однако стоит отметить, что мессенджер принадлежит компании Facebook, обладающей широкими технологическими возможностями.

В пресс-службе WhatsApp подчеркнули, что мессенджер не намерен отказываться от практики контроля за соблюдением правил компании при помощи технических средств. В частности, речь идёт о блокировке аккаунтов, основанной на классификаторах, полученных в результате применения машинного обучения.

Reuters

© Dado Ruvic

«Мы осведомлены о том, что некоторые компании пытаются обходить наши системы машинного обучения, несмотря на то что мы постоянно работаем над их улучшением. Используя информацию, доступную на нашей платформе, мы обнаружили и заблокировали миллионы аккаунтов, злоупотребляющих нашими услугами», — отметили в WhatsApp.

Там добавили, что намерены использовать все доступные ресурсы для борьбы с массовыми рассылками сообщений или иным использованием мессенджера не для личного общения.

В середине мая в мессенджере WhatsApp была обнаружена уязвимость, из-за которой злоумышленники могли устанавливать на мобильный телефон вредоносное ПО. Для этого использовалась функция голосовых звонков внутри приложения.

Комментируя эту ситуацию, основатель Telegram Павел Дуров напомнил, что в 2018 году у WhatsApp уже была похожая проблема. Тогда хакеры могли получить доступ ко всем данным телефона, используя функцию видеозвонка.