Ракету «Союз-2.1а» установили на стартовый стол Байконура
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Об этом информирует госкорпорация «Роскосмос».
«Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-12» была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки номер 31 космодрома Байконур», — сообщили в «Роскосмосе».
Ранее в «Роскосмосе» анонсировали полёт грузового корабля «Прогресс МС-12» к МКС по сверхбыстрой схеме.
Также гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщал, что ракеты «Союз-2.1» в будущем могут оснастить двигателями РД-180.