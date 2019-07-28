Ракету «Союз-2.1а» установили на стартовый стол Байконура

Ракета «Союз-2.1а» и корабль «Прогресс МС-12», который 31 июля доставит грузы для экипажа Международной космической станции, установлены на стартовом комплексе космодрома Байконур.

Об этом информирует госкорпорация «Роскосмос».

«Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-12» была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки номер 31 космодрома Байконур», — сообщили в «Роскосмосе».

Ранее в «Роскосмосе» анонсировали полёт грузового корабля «Прогресс МС-12» к МКС по сверхбыстрой схеме.

Также гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщал, что ракеты «Союз-2.1» в будущем могут оснастить двигателями РД-180.