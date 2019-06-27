В «Роскосмосе» анонсировали полёт «Прогресса» по сверхбыстрой схеме
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя «Роскосмоса».
«Специалисты посчитали, что транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-12» может полететь к МКС 31 июля по сверхбыстрой схеме: два витка вокруг Земли, или три часа», — заявил он.
Указывается, что в настоящее время российские космические корабли «Союз» и «Прогресс» выполняют полёты к МКС по стандартной двухсуточной схеме либо по быстрой шестичасовой.
Ранее в Казахстане совершил посадку спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-11».