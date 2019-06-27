В «Роскосмосе» анонсировали полёт «Прогресса» по сверхбыстрой схеме

Грузовой корабль «Прогресс МС-12», который, как планируется, будет запущен 21 июля, полетит к Международной космической станции по сверхбыстрой схеме.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя «Роскосмоса».

«Специалисты посчитали, что транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-12» может полететь к МКС 31 июля по сверхбыстрой схеме: два витка вокруг Земли, или три часа», — заявил он.

Указывается, что в настоящее время российские космические корабли «Союз» и «Прогресс» выполняют полёты к МКС по стандартной двухсуточной схеме либо по быстрой шестичасовой.

Ранее в Казахстане совершил посадку спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-11».