В «Роскосмосе» анонсировали полёт «Прогресса» по сверхбыстрой схеме

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Грузовой корабль «Прогресс МС-12», который, как планируется, будет запущен 21 июля, полетит к Международной космической станции по сверхбыстрой схеме.
В «Роскосмосе» анонсировали полёт «Прогресса» по сверхбыстрой схеме
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя «Роскосмоса».

«Специалисты посчитали, что транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-12» может полететь к МКС 31 июля по сверхбыстрой схеме: два витка вокруг Земли, или три часа», — заявил он.

Указывается, что в настоящее время российские космические корабли «Союз» и «Прогресс» выполняют полёты к МКС по стандартной двухсуточной схеме либо по быстрой шестичасовой. 

Ранее в Казахстане совершил посадку спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-11».

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